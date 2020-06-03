ميدو يطالب بضم عاشور لـ”الزمالك”، وتركي آل الشيخ يرد

طلب أحمد حسام “ميدو”، من رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ” سعيه لضم لاعب الأهلي حسام عاشور إلى صفوف الزمالك.

وغرد لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا أن أكثر شخص خسر في قضية الأهلي وتركي آل الشيخ هو “حسام عاشور”.

وتابع: ” حسام عاشور هو الخاسر في تلك القصة، لم يكمل لعب، ولم تقم له مباراة اعتزال، لو أنا مكان عاشور، ألعب موسم في الزمالك، هو أفضل بديل لطارق حامد”.

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة “ميدو”، مؤكدا له أن مستقبل حسام عاشور في أمان قائلا: “صباح الفل، يا ميدو أنت تعرفني، أنت تعرف أبو ناصر، لا تقلق على حسام عاشور”

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لاعب توتتنهام السابق عاد وغرد ردا على تعليق تركي آل الشيخ قائلا: ” أنت لم تتخل عن أي شخص في صفك، يا بختك يا عاشور”.

وأتم ميدو: ” حبيبي يا ابو ناصر محتاجين عاشور في الزمالك“.

يذكر ان حسام عاشور قد أثار أزمة كبيرة خلال الايام الماضية عقب انتقاده لإدارة الاهلي عبر فيديو مصور بسبب تأخر النادي في تسليمه الخطاب الخاص بتفاصيل اعتزاله ومباراة التكريم التي كانت ستجمع بين ناديه وألميريا الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ، مما دفع إدارة المارد الأحمر بمعاقبة اللاعب واعتماد توصية اللجنة الفنية، بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للقائد السابق.

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