رياضة | عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي التصعيد ضد النادي الزمالك، بخصوص مستحقات النادي المغربي، من صفقة إعارة حميد أحداد لاعب الأبيض إلي الرجاء البيضاوي خلال الموسم الجاري، وفقًا لنص التعاقد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية بناءًا على مصادرها الخاصة داخل مجلس إدارة نادي الدفاع الحسني الجديدي، أن الأخير قام بتقديم شكوي رسمية ضد نادي الزمالك لدي كل من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والإتحاد الدولي "فيفا" للحصول على نصيبه من صفقة إعارة حميد أحداد إلي الرجاء المغربي.

وأضاف المصدر ذاته للصحيفة المغربية: "الدفاع الجديدي وجد نفسه مجبرا على تقديم شكوي رسمية لهذين للإتحادين الدولي والإفريقي بعدما استنفذ مسؤولوه كل الطرق والمساعي الودية لتسوية خلافه مع الزمالك الذي رفض مجلس إدارته التعامل بشكل إيجابي مع النادي المغربي الذي طالبه بتمكينه من حصته من صفقة انتقال اللاعب أحداد للرجاء".

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وينص البند الخامس في العقد المبرم بين الدفاع الجديدي والزمالك قبل عامين في صفقة حميد أحداد، على حصول النادي المغربي على نسبة 20% من أي انتقال جديد للاعب، وبناءًا على ذلك طلب النادي الحصول على حصته من صفقة انتقال اللاعب لنادي الرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة بالموسم الحالي.

وتنص قوانين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على حرمان الأندية من الحصول على رخصة المشاركة في البطولات القارية، في حال امتناعها عن تسوية أوضاعها المالية تجاه الفرق التي تقدم شكوي ضدها، وهي العقوبة التي تتهدد نادي الزمالك إذا ما استمر مسؤولوه في تعنتهم مع الدفاع المغربي.

الجدير بالذكر أن الدفاع الجديدي حصل مؤخرا على الدفعة الأولى من حصته من صفقة إعارة المهاجم وليد أزارو لاعب الأهلي إلي الاتفاق السعودي، على أن يتم تحويل الدفعة الثانية إلى حساب النادي في الأيام القليلة المقبلة.