رياضة | العروض تنهال على طريد الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض تنهال على طريد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة فرحات، وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك المعار للمقاولون العرب، عن وجود عدد من العروض المحلية والعربية للاعب واحتمالية دخوله في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فرحات في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء "لا مانع من دخول اللاعب ضمن أي صفقة تبادلية بين ناديه الزمالك والأندية الأخرى، بشرط أن يتقاضى نفس راتبه".

ونابع: "هناك 3 أندية محلية تقدمت بعروض رسمية للتعاقد مع معروف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهم؛ المقاولون العرب، الإنتاج الحربي والمصري، ولكن حتى الآن ليس لدي عرض يناسب طلبات نادي الزمالك، العام الماضي كان لدي عرضين من نادي الكويت الكويتي، والفتح السعودي لكن تم رفضهما من قبل إدارة القلعة البيضاء".

واختتم: "الأمور حاليا غير واضحة في ظل استمرار توقف النشاط الرياضي، نادي الشرطة العراقي جدد مفاوضاته معي للتعاقد مع اللاعب لكن من الصعب تواجده في العراق".