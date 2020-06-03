رياضة | مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مهاجم فرنسي على جهاز الكرة بالنادى الأهلى، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة السويسري فايلر بتدعيم الخط الأمامي للشياطين الحمر.

وعرض أحد الوكلاء، على الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسى هرليم نوهيرة، لاعب فريق ستيوا بوخارست الرومانى.

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وتحفظ مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير على فكرة الحصول على خدمات اللاعب لأسباب فنية، بالإضافة إلى تخطى اللاعب الـ30 عامًا.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب جهاز الكرة بالأهلى للحصول على خدمات الكونغولى جاكسون موليكا من صفوف مازيمبى.