رياضة | نهاية درامية.. ماذا قدم حسام عاشور طوال مسيرته مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نهاية درامية.. ماذا قدم حسام عاشور طوال مسيرته مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي نهاية مسيرة القائد التاريخي للقلعة الحمراء حسام عاشور عقب إعلان الأخير إعتزاله كرة القدم نهائيا بعد طلب مجلس الأحمر ورغبته المدرب السويسري رنيه فايلر في رحيله.

نهاية علاقة حسام عاشور مع الأهلي

علاقة مجلس إدارة النادي الأهلي مع حسام عاشور انتهت بطريقة مخزية بعد هجوم القائد التاريخي على مسئولي القلعة الحمراء الذين أعلنوا بدورهم التراجع عن الاستثناءات المخصصة للاعب وتوجيه الشكر له.

رحيل حسام عاشور عن الأهلي

وجاء رحيل حسام عاشور عن صفوف الأهلي بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي رفض استمرار القائد التاريخي في الموسم الجديد وهوا الأمر الذي أزعج لاعب الوسط كثيراً مما دفعه للخروج بتصريحات قوية ينتقد طريقة خروجه من القلعة الحمراء التي لا تتناسب مع مسيرته وعطائه وبطولاته داخل جدران الأحمر.

أرقام حسام عاشور داخل الأهلي

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام كافة أرقام حسام عاشور لاعب وسط الأهلي التاريخي داخل جدران القلعة الحمراء على مدار مسيرة دامت قرابة الـ 17 عامًا داخل جدران النادي الأحمر.

- شارك حسام عاشور مع فريق الأهلي في 511 مباراة بمختلف المسابقات، كأكثر الاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في تاريخ القلعة الحمراء.

- شارك حسام عاشور في 156 مباراة في البطولات القارية الإفريقية مع الأهلي، كأكثر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يحقق هذا الإنجاز وبفارق أكثر من 30 مباراة عن وائل جمعة أقرب الملاحقين.

- توج حسام عاشور بـ 36 بطولة مع الأهلي، وهو أكثر اللاعبين المصريين حملًا للبطولات ، وخامس اللاعبين حول العالم في التاريخ في قائمة جاء على رأسها الاعب البرازيلي داني الفيش.

- حصد حسام عاشور نجم وسط الأهلي التاريخي درع الدوري 12 مرة مع الفريق الأحمر ليعادل الاعب بمفرده رقم بطولات الزمالك في المسابقة المحلية، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري المصري.

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- يعتبر حسام عاشور أصغر من حمل شارة القيادة في النادي الأهلي طوال تاريخه، بعمر 24 عامًا في موسم 2009-2010 أمام اتحاد الشرطة.

- شارك حسام عاشور في 11 مباراة ببطولة كأس العالم للأندية وهوا أكثر الاعبين مشاركة في تاريخ البطولة العالمية مع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة.

- حقق حسام عاشور رقما قياسيا في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث توج بالأميرة السمراء في 5 مناسبات.

بطولات حسام عاشور مع الأهلي

وبالحديث عن بطولات القائد حسام عاشور مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فإن الحديث يحتاج لسرد طويل لأن أسطورة منتصف الميدان حصد 36 لقبا على مدار مسيرته داخل المستطيل الأخضر حيث جاءت الألقاب كالآتي:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة

- كأس مصر في 3 مناسبات

- كأس السوبر المصري في 10 مناسبات

- دوري أبطال أفريقيا في 5 مناسبات

- كأس الكونفدرالية الأفريقية في مناسبة وحيدة

- كأس السوبر الأفريقي في 5 مناسبات

- الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006.