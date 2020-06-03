رياضة | تقارير.. النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية تركية، أخر تطورات ملف النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمعار حاليا لصفوف بشكتاش التركي.

وأوضحت التقارير، أن النني اقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الأشهر الماضية.

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وذكرت قناة أي سبور التركية، أن النني وصل مع بشكتاش عند مفترق الطرق، في ظل رغبته في الحصول على مبلغ 600 ألف دولار.

وتابعت القناة، أن النني أكد لمسئولي الفريق التركي، أنه لن يستمر مع بشكتاش حال عدم الحصول على مستحقاته.

ويتواجد النني حاليا في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.