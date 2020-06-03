رياضة | خطة بديلة لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة بديلة لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ورابطة الأندية الأوروبية تدرس خطة إستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) هي إستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا بشكلها المعتاد من مباريات الذهاب والعودة علمًا بأنه تبقى 4 مواجهات من دور الستة عشر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي يناقشون خطة بديلة لإستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اليويفا يدرس إقامة مباريات الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي من مباراة واحدة وفي حال التعادل سيتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حالة إستمرار التعادل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تم تطبيق هذا الإقتراح فإنه سيسمح بتقليل عدد المباريات التي سُتلعب بالإضافة إلى أنه سيقلل من السفر أثناء تفشي الوباء المميت.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الإتحاد الأوروبي يدرس أيضًا نقل نهائي دوري الأبطال من أسطنبول إلى لشبونة في البرتغال أو ميونخ في ألمانيا.