شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شفاء المدير الفني للاتحاد الدكتور محمود سعد من فيروس كورونا. وقال الاتحاد على حسابه: «د. محمود سعد حمد لله على سلامتك، ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا». وكان «سعد» قد أعلنت إصابته في 28 مايو الماضي إثر مخالطته لعدد من الرياضيين القادمين من الخارج في الأيام الماضية، فيما خضع لبروتوكول العلاج لتأتي العينات الأخيرة سلبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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