شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد انتهاء الشوط الأول من ٣ شهور.. استكمال الثاني خلال الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 أعلنت الهيئة في ​الاتحاد الاسباني​ لكرة القدم التي تعتبر مسؤولة عن تحديد مواعيد المباريات التي ستعود مجدداً باستكمال المباراة من الشوط الثاني بين ​رايو فاليكانو​ و​ألباسيتي​بين، وذلك بعد توقف المنافسات لفترة وصلة الى ثلاثة اشهر بسبب انتشار ​فيروس كورونا​، وكانت المباراة قد توقفت بعد الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بسبب هتافات عنصرية من بعض مشجعي رايو فاليكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

وجاء في بيان الاتحاد الإسباني الرسمي ما يلي:" ستستكمل مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية في الـ10 من حزيران من الشوط الثاني، بدون حضور الجماهير".

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