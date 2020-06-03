الاتحاد الالماني يرفض معاقبة الداعمين لفلويد وينضم لحملة التضامن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 قررت لجنة الرقابة في الاتحاد الالماني لكرة القدم، عدم معاقبة لاعبي ال​بوندسليغا​ الذين تضامنوا مع حادثة مقتل الأميركي من أصل افريقي ​جورج فلويد​.

وقدم أشرف حكيمي وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، وويستون ماكيني (شالكه)، وماركوس تورام (مونشنغلادباخ)، دعمهم لفلويد بأساليب مختلفة خلال المباريات. Advertisements وأوضح الاتحاد الألماني في بيان: "تريد لجنة الرقابة التأكيد على مواصلة الحملات المناهضة للعنصرية بمناسبة الوفاة المؤسفة لجورج فلويد في أيام المباريات المقبلة". من جهته علق رئيس الإتحاد فريتز كيلر: "أرحب صراحة بالقرار الذي اتخذته لجنة الرقابة، لقد تميز ببعد النظر، وأنا سعيد للغاية بشأنه". وأضاف: " نعارض بشدة أي شكل من أشكال العنصرية، وهذا هو السبب في أننا احترمنا وتفهمنا تصرفات اللاعبين".

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