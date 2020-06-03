ميليتاو أمام امتحان صعب في الاسابيع القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

كشفت التقارير الصحفية ان مدافع فريق ​ريال مدريد الاسباني​، الدولي البرازيلي ​ايدير ميليتاو​، الذي شارك في 13 مباراة هذا الموسم، وهو رقم صغير مقارنة بكونه المدافع الثالث في الفريق ولكن الحقيقة هي انه في معظم هذه المشاركات لم يترك اي تأثير يشجع بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إختياره في مباريات اكثر.

ولكن مع تراكم المباريات، هذا سيجعل حظوظ ميليتاو افضل حيث سيحصل على فرصته في المرحلة النهائية من الموسم، سيكون على البرازيلي خلال هذه المباريات التحضير لمباراته الكبرى امام مانشستر سيتي.