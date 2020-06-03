شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلول: حالة رونالدو البدنية مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 نشر المدير الفني التونسي، للمنتخب السوري لكرة القدم، ​نبيل معلول​ رسالة على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشاد بها بحالة نجم ​فريق يوفنتوس الايطالي​، الدولي البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ اسطورة فريق ريال مدريد سابقاً. وقال معلول:" الاختبارات التي قام بها لاعبو اليوفي هذا الأسبوع أظهرت أن كريستيانو رونالدو في حالة بدنية أفضل مما كان عليه قبل توقف ​الدوري الإيطالي​ وافضل من زملائه، وذلك نتيجة للعقلية الإحترافية الكبيرة للاعب وعدد ساعات التدريب اليومية العالية أثناء الحجر الصحي من 3 إلى 4 ساعات".

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