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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريليش يعوض مخالفته للعزل المنزلي بمساعدة المحتاجين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
تحدث قائد فريق استون فيلا الانكليزي، الدولي المتألق جاك غريليش البالغ 24 عاما عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها لتعويض تجاهله لوائح العزل العام خلال جائحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19، عند زيارة صديق له في برمنغهام.
وقد اعتذر اللاعب قبل أن يعلن ناديه أنه سيعاقبه، وقال غريليش:" عرفت فورا أنه يجب أن أتقدم بالاعتذار، لا أريد الاختفاء خلف بيان النادي، أنا كبير بما يكفي وناضج بما يكفي لمعرفة أني ارتكبت خطأ".
واضاف غريليش:" منذ ذلك الحين حاولت التحلي بالتواضع والعمل الجاد والقيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية ومساعدة الجميع للتعويض عن مخالفتي".
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