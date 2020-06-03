غريليش يعوض مخالفته للعزل المنزلي بمساعدة المحتاجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

تحدث قائد ​فريق استون فيلا الانكليزي​، الدولي المتألق ​جاك غريليش​ البالغ 24 عاما عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها لتعويض تجاهله لوائح العزل العام خلال جائحة انتشار ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19، عند زيارة صديق له في ​برمنغهام​.

وقد اعتذر اللاعب قبل أن يعلن ناديه أنه سيعاقبه، وقال غريليش:" عرفت فورا أنه يجب أن أتقدم بالاعتذار، لا أريد الاختفاء خلف بيان النادي، أنا كبير بما يكفي وناضج بما يكفي لمعرفة أني ارتكبت خطأ".

واضاف غريليش:" منذ ذلك الحين حاولت التحلي بالتواضع والعمل الجاد والقيام بأكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية ومساعدة الجميع للتعويض عن مخالفتي".