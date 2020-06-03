كلوب: سنلعب على كوكب المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

أبدى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، تحمسه الشديد لخوض مباريات الدوري الإنجليزي، بعد الإعلان عن عودة المسابقة مرة أخرى، في الوقت الذى ترفض فيه الشرطة الإنجليزية أن تقام المباراة التي سيحسم فيها "الريدز" اللقب على ملعب "آنفيلد"، حيث طالبت بإقامة 3 مباريات في ملاعب محايدة. رد كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ليفربول إيكو: "سألعب أينما يريدون.. إذا كان على كوكب المريخ فذلك لن يُهمني، ولكن بما أن باقي الفرق الأخرى ستخوض مباريات على ملاعبها وفي الخارج، فالأمر سيكون رائعاً لنا أيضاً". وواصل: "لا أعرف اللعب في ملعبك دون وجود جماهير سيعطي ميزة أم لا، في ألمانيا على سبيل المثال يلعبون في ملاعبهم وخارج ملاعبهم، وإذا نظرت إلى النتائج، فلن تجد الكثير من الانتصارات في ملاعبهم". وتابع: "أنا متأكد بنسبة 100ً% أن مشجعينا لن يفعلون أي شيء سلبي".

