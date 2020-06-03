عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

أكدت صحيفة بيلد، أن نجم آرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، يتلقى صدمة جديدة، بعد أن قررت أديداس عدم تجديد العقد معه. وقع نجم أرسنال، الذي كان أكبر راتب في للنادي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، على عمالقة الملابس الرياضية الألمان في عام 2013 عندما كان لاعباً في ريال مدريد. بلغت قيمة صفقة أوزيل التي استمرت 7 أعوام حوالي 22 مليون جنيه إسترليني، وشهدت له تحولاً بارزاً من نايكي إلى أكبر منافسيه. في حديثه عن التوقيع مع أديداس في ذلك الوقت. قال والد أوزيل: "أديداس هي رقم واحد في كرة القدم وعلامة تجارية ذات جاذبية كبيرة، هذا يناسبه". ومع ذلك، تدعي صحيفة بيلد أن الشركة لن تمدد الصفقة لصالح اللاعب 31 عاماً، الذي وجد نفسه غير صالح في ظل مدرب "الغانرز" السابق أوناي إيمري في وقت سابق من هذا الموسم. وهي ثاني راعي رئيسي خسره أوزيل في العامين الماضيين، بعد أن سمحت مرسيدس أيضاً بانتهاء عقده في 2018.

