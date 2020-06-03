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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبر غير سار لجماهير "الليغا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
أكدت وزيرة الرياضة الإسبانية، إيريني لوزانو، أن الجماهير لن تتمكن من حضور مباريات كرة القدم عند استئناف الموسم 10 يونيو (حزيران) الجاري، بعد فترة توقف بسبب وباء كوفيد 19 لأسباب رياضية، وليست بسبب مخاوف صحية. تدرس وزارة الصحة مخاطر حضور الجماهير للمباريات في المناطق التي ينخفض فيها خطر انتشار العدوى، بعد أن قال رئيس نادي لاس بالماس ميغيل أنخيل راميريز، إنه يأمل في استقبال جماهير في مباريات فريقه بجزر الكناري، حيث يقل انتشار الفيروس. لكن لوزانو قالت إن هذا سيعطي امتيازاً غير عادلاً لبعض الفرق التي ستحظى بدعم المشجعين، بينما ستكون المباريات دون جماهير في المناطق التي تشهد مخاطر أكبر في انتشار العدوى. وأبلغت لوزانو محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي من المستحيل وجود الجماهير في الإستادات لأسباب رياضية، الاتفاق الذي توصلنا إليه مع رابطة الدوري كان استئناف الموسم خلف أبواب مغلقة". وأضافت: "يجب احترام النزاهة في المسابقة، الدوري مسابقة وطنية وبذلنا جهداً كبيراً للتأكد من أن الفرق تتدرب في نفس الظروف، لحين دخول كل المقاطعات نفس المرحلة من تخفيف القيود سيكون من المستحيل إقامة مباريات في وجود الجماهير".
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