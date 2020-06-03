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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة جديدة بين بالوتيلي وبريشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
واصل لاعب بريشيا الإيطالي، ماريو بالوتيلي، إثارة الجدل حول علاقته بمسؤولي ناديه، حيث غاب عن تدريب الفريق اليوم الأربعاء. كان بالوتيللي تواجد بمقر التدريبات، أمس الثلاثاء، وخضع لاختبارات طبية لكنه سجل غياب جديد عن التدريبات. ومن المتوقع أن يتسبب غياب بالوتيلي عن التدريبات في ثورة رئيس النادي، الذي قد ينهي عقد اللاعب بسبب عدم الالتزام، حيث من المتوقع أن يعقد جلسة جديدة معه الساعة 7 مساءً.
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