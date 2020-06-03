أزمة جديدة بين بالوتيلي وبريشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

واصل لاعب بريشيا الإيطالي، ماريو بالوتيلي، إثارة الجدل حول علاقته بمسؤولي ناديه، حيث غاب عن تدريب الفريق اليوم الأربعاء. كان بالوتيللي تواجد بمقر التدريبات، أمس الثلاثاء، وخضع لاختبارات طبية لكنه سجل غياب جديد عن التدريبات. ومن المتوقع أن يتسبب غياب بالوتيلي عن التدريبات في ثورة رئيس النادي، الذي قد ينهي عقد اللاعب بسبب عدم الالتزام، حيث من المتوقع أن يعقد جلسة جديدة معه الساعة 7 مساءً.

