اخبار الرياضه

أزمة جديدة بين بالوتيلي وبريشيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة جديدة بين بالوتيلي وبريشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

واصل لاعب بريشيا الإيطالي، ماريو بالوتيلي، إثارة الجدل حول علاقته بمسؤولي ناديه، حيث غاب عن تدريب الفريق اليوم الأربعاء. كان بالوتيللي تواجد بمقر التدريبات، أمس الثلاثاء، وخضع لاختبارات طبية لكنه سجل غياب جديد عن التدريبات. ومن المتوقع أن يتسبب غياب بالوتيلي عن التدريبات في ثورة رئيس النادي، الذي قد ينهي عقد اللاعب بسبب عدم الالتزام، حيث من المتوقع أن يعقد جلسة جديدة معه الساعة 7 مساءً.  


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة بين بالوتيلي وبريشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا