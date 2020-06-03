جهاز أتلتيكو مدريد الفني يفقد عنصراً مهماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلن جيرمان "مونو" بورغوس أنه سيرحل عن منصب المدرب المساعد لدييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، مع نهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر أن يبدأ مسيرته كمدير فني. ويعمل حارس المرمى الأرجنتيني السابق، مساعداً لسيميوني منذ عام 2011، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني في 2014 إلى جانب الوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بورغوس (51 عاماً) في تصريحات لموقع نادي أتلتيكو مدريد: "في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدير فني، وبعد خبرة عشرة أعوام في الدوري الإسباني، أعتقد أنني أصبح قادراً تماماً على قيادة دفة فريق". وأضاف: "سأرحل بأفضل طريقة ممكنة وسأحرص حتى الدقيقة الأخيرة لي هنا، على محاولة تحقيق أهدافنا". وكان أتلتيكو مدريد قد أطاح بليفربول الإنجليزي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا قبيل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

