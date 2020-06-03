عجلة كرة القدم الآسيوية تقترب من الدوران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

اقتربت عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم من الدوران، لكن يتعين عليها انتظار استئناف البطولات المحلية، بحسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد القاري، الماليزي دايتو ويندسور. بدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها، إثر توقف بدأ في مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفاً حتى الآن. وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي: "نحن نقترب من عودة كرة القدم، يجب أن ننتظر أولاً عودة كل الدوريات المحلية". وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا، والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الاولمبية، بسبب "كوفيد 19". ومن الدول الـ12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة تعود إلى الملاعب، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، ومن المقرر ان يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر (أيلول). وقال جون: "الاتحاد القاري لا يزال في مفاوضات حول موعد الاستئناف".

