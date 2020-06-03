شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب المطلوب التعاقد معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب اجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.

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من ناحية أخرى يجهز مسئولو الزمالك راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمنحه دفعة واحدة، خاصة قبل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع باتريس كارتيرون على التجديد، وأن المدرب الفرنسي سيوقع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعدما أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بالتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم .

وفضل مجلس إدارة نادى الزمالكالاستمرار فى سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى فى مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى، ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه حال استمرار الوضع الحالى بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.