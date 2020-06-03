شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيامن من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للاصابة وعزله بالحجر الصحي.

وكتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية لمحمود سعد:"دكتور محمود سعد حمد لله على سلامتك.. ربنا يتمم نعمه علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا"، وذلك فى رسالة طمأنة على تعافيه من الإصابة وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قد أعلنت فى تصريحات لبرنامج ملعب اون عبر قناة اون تايم سبورت تحول مسحة كورونا الخاصة لمحمود سعد المدير الفنى للاتحاد التى اجريت له من إيجابية الى سلبية، ليتأكد تحسن حالة المدير الفنى على أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

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من ناحية أخرى، أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف ولن يتم الالغاء بعكس الحال بالنسبة للدوري، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الجناينى فى تصريحات إذاعية : مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أى ظروف، و9 مباريات متبقية لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.. مضيفا : مازلنا ننتظر قرار الدولة بخصوص بطولة الدورى فى منتصف يونيو الجاري، ولكن ما يميز الكأس أن عدد المباريات المتبقية قليل أما الدورى فهناك 147 مباراة لذا فإلغاء الدورى قد يكون واردا اما الغاء الكاس امر مستحيل.