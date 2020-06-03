شكرا لقرائتكم مهاجم توتنهام: أمضيت فترة شاقة في الخدمة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه استمتع بفترة الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية حيث تدرب على التعامل مع قنابل الغاز وإطلاق النيران والمشي لمسافة 30 كيلومترا.

ويقضي كل الرجال اللائقين جسديا فترة التجنيد في كوريا الجنوبية لنحو عامين لكن سون (27 عاما) حصل على استثناء بعد أن قاد بلاده للفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ومع توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منذ مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19 أكمل سون التدريبات العسكرية الشهر الماضي ونال جائزة لتقديم أفضل أداء بين 157 متدربا.

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وقال سون لموقع توتنهام على الانترنت : كانت تجربة جيدة. لا أعرف كيف يشعر الناس تجاهها لكن بالنسبة لي كانت فترة طويلة وشاقة لكنها جيدة واستمتعت بها.

وأضاف : في أول يوم عندما لم نكن نعرف بعضنا كان الأمر غريبا لكننا تعارفنا بعد وقت سريع وكنا نقضي اليوم سويا في غرفة واحدة. ساعدنا بعضنا البعض وقضينا وقتا رائعا.

ويستأنف موسم الدوري الانجليزي الممتاز يوم 17 يونيو ويتوق سون، الذي لم يلعب منذ إصابته في الذراع خلال مباراة ضد أستون فيلا في 16 فبراير شباط الماضي، للعودة للملاعب.

وتابع سون الذي سجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم : أنا في حالة بدنية جيدة واجتهد كثيرا في التدريبات وبأقصى طاقة.