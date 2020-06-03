شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: تعليمات وزير الرياضة تحسم خطوات عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة أن الاتحاد ينتظر تعليمات وزارة الشباب و الرياضة الخاصة بالإجراءات الاحترازية و الوقائية المقرر اتباعها لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى ، وفقا لما أعلنته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ، على ان تكون عودة النشاط تدريجية .

وقال أبو فريخة أنه لن يستطيع تحديد الخطوات التي سيتبعها الاتحاد الا بعد وصول تعليمات الوزارة ، خاصة وان هناك مباريات باقية في الموسم الرياضى للعبة تحسم بطل الدورى و الكأس ، وبالتالي لن نستطيع مخاطبة الأندية التي تٌعد طرفا في المباريات المتبقية الا بعد معرفة التفاصيل الخاصة بعودة مسابقات ونشاط اللعبة .

وضع اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مقترح بروتوكول لعودة النشاط الرياضى في وجود فيروس كورونا، حال صدور قرار باستئناف المنافسات، وذلك بعد اجتماع مع اللجنة الطبية والمسابقات ولجنة المنتخبات بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة ووضع تصور للإجراءات المقرر اتخاذها حال عودة النشاط الرياضى.

Advertisements

وأرسل مسئولو اتحاد كرة السلة نسخة من البروتوكول الذى تم اقتراحه إلى وزارة الشباب والرياضة لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي في البروتوكول وبنوده .

استأنف اتحاد كرة السلة فتح مقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، بعد أن تم غلق الاتحاد بوفاة والد أحد الموظفين بالسلة، حيث تم التعقيم الكامل للمقر، ثم غلقه حفاظا على سلامة وصحة العاملين بالاتحاد.

وأكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أنه فور وفاة والد أحد الموظفين بالاتحاد تم غلق المقر وتعقيمه، لمدة 5 أيام، حفاظا على سلامة الجميع بالمقر، ليتم استئناف العمل وفتح الاتحاد اليوم، بينما الموظف تم منحه إجازة لمدة شهر بعد وفاة والده.