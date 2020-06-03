شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر من الأهلي عن ملف مروان محسن واللاعب الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي من إدارة النادي عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ملف تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سبق وأوصى رينيه فايلر بالتجديد له والإبقاء عليه باعتباره من الركائز الاساسية كما إستفسر المدرب السويسري من الإدارة الحمراء عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى،أحد هذا الرباعي.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع فايلر خلال أيام من أجل مناقشة عدة أمور كروية من بينها ملف الصفقة الأجنبية التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال الصيف المقبل بدلاً من الأنجولي جيرالدو الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري ، ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية بسبب "جائحة" كورونا في حسم الصفقة الأجنبية والتي ستكون في مركز الجناح أو صانع الألعاب بناءً على طلب المدير الفني السويسري للفريق.

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فيما تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، خلال اجتماعها المقبل، العروض التى وصلت النادى مؤخراً لعدد كبير من المُعارين، وفى مقدمتهم، صلاح محسن وناصر ماهر "سموحة" والمغربى وليد آزارو "الاتفاق السعودي" وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار"الجونة" وغيرهم من اللاعبين الذين تبدو فرص عودتهم للقلعة الحمراء صعبة للغاية، لذا تتجه النية لتجديد إعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي.

وتناقش لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، ملف المُعارين وملفات أخرى بعد استشارة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).