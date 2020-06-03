شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يخاطب "المنشطات" لاختيار عضو بلجنة خبراء عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، مخاطبة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لترشيح عضو عن طريق اللجنة للانضمام الى لجنة الخبراء التى شكلها الاتحاد، لدراسة إمكانية عودة النشاط، ووضع الإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

اللجنة التى شكلها اتحاد الجودو مكونة من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى، على أن ينضم لهم عضو من وكالة المنشطات، لتقوم اللجنة بعقد اجتماعات للجنة ووضع القرارات والإجراءات التى سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد خاطب جميع الاتحادات لتجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم فى مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن تجهيز الخطط المتوقعه مبكرا مهم لجميع الاتحادات حتى نكون مستعدين للفترة القادمة ومعرفة مطالب الاتحادات والخطط المتوقعة وهذا تحرك مهم للرياضة المصرية لمواجهة المرحلة القادمة بشكل مدروس ومعتمد حتى نستعد جيدا لاستئناف النشاط الرياضى ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو الذى تم تأجيلها للعام القادم.