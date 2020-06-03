شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح كارتيرون راتبه مع تجديد عقده خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو الزمالك راتب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمنحه دفعة واحدة، خاصة قبل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع باتريس كارتيرون على التجديد، وأن المدرب الفرنسي سيوقع على العقود الجديدة في الأسبوع المقبل بعدما أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذى تم معه حول كل البنود الخاصة بالتجديد، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم .

وفضل مجلس إدارة نادى الزمالكالاستمرار فى سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى فى مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى، ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه حال استمرار الوضع الحالى بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

فيما يواصل مسئولو الزمالك المشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسى التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام فى الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التى يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق فى الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالى بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.