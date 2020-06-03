شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائى الفريق حسام عاشور والنيجيرى جونيور أجاى من راتب شهر يونيو، الذى سيتم صرفه أواخر الشهر الجارى، بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام، قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم النيجيرى جونيور أجاى بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وعاقب سيد عبد الحفيظ أجاى بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادى المتعارف عليها فى هذا الشأن، خاصة أن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التليفزيونى والتصريح لوسائل الإعلام.

وقرر سيد عبد الحفيظ أيضاً توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كافة وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية.