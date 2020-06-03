شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل باتحاد السلة بعد غلقه لوفاة والد أحد الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف اتحاد كرة السلة فتح مقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، بعد أن تم غلق الاتحاد بوفاة والد أحد الموظفين بالسلة، حيث تم التعقيم الكامل للمقر، ثم غلقه حفاظا على سلامة وصحة العاملين بالاتحاد.

وأكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أنه فور وفاة والد أحد الموظفين بالاتحاد تم غلق المقر وتعقيمه، لمدة 5 أيام، حفاظا على سلامة الجميع بالمقر، ليتم استئناف العمل وفتح الاتحاد اليوم، بينما الموظف تم منحه أجازة لمدة شهر بعد وفاة والده.

مصدر مسئول فى اتحاد كرة السلة أكد أن أحد الموظفين بالاتحاد توفى والده مصابا بكورونا، فتم منح الموظف إجازة لمدة شهر للتأكد من سلامته من الفيروس، رغم أنه لم يتواجد فى الاتحاد منذ فترة تصل إلى أسبوعين، فى ظل اعتماد السلة على 25% من نسبة العمالة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والالتزام بنسبة التباعد، موضحا أنه حال مخالطة الموظف لوالده المتوفى سيقوم مسئولو وزارة الصحة بعمل مسحة لتحليل فيروس كورونا له، ولكل من خالطه، كما أن الاتحاد يستعين بإحدى الشركات لتعقيم مقر الاتحاد كإجراء احترازى منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد.

وصرف اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خلال الأيام الماضية، 10 آلاف جنيه لكل منطقة من مناطق اللعبة على مستوى الجمهورية لشراء أدوات النظافة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وأكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد أنه تم إيداع المبالغ المالية لكل منطقة فى حسابها البنكى، والتى تبلغ 10 آلاف جنيه لكل منطقة على مستوى الجمهورية، لشراء مستلزمات وأدوات النظافة والتعقيم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.