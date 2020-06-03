شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد 4 شروط لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو المقاولون العرب شروط استئناف النشاط الرياضى بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، والتى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن استئناف النشاط الرياضى فى منتصف يونيو الجاري، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بالفيروس العالمي.

رفض تحمل تكاليف كورونا

ورفض مسئولو المقاولون العرب تحمل تكاليف العودة، والتى تتضمن إجراء مسحات بصفة مستمرة للاعبين والجهاز الفنى للاطمئنان على عدم إصابتهم بالفيروس، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس المقاولون والمشرف على فريق الكرة، أن المقاولون لا يستطيع تحمل تلك التكاليف الكبيرة، أما إذا كانت الدولة ستتحملها فلا توجد مشكلة.

الموافقة على إلغاء الدورى بشرط

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو المقاولون، أن استئناف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بات صعباً، إلا أنه طالب فى نفس الوقت بالحفاظ على حق المقاولون فى المشاركة بالبطولات الأفريقية، بعدما استقر ذئاب الجبل فى المركز الثانى خلف النادى الأهلي، وذلك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الفريق حتى الآن والعروض القوية التى قدمها منذ بداية الموسم.

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الموافقة على استئناف كأس مصر

وافق مسئولو المقاولون على تصريحات رئيس اللجنة الخماسية باستئناف مسابقة كأس مصر، حتى وإن ألغيت بطولة الدورى العام، وذلك لأن مباريات الكأس ليست كثيرة ولن تشكل أزمة.

تتويج الأهلى بالدوري

لم يجد مسئولو المقاولون العرب أزمة فى تتويج النادى الأهلى، وفقاً لما أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، والذى أوصى بأن تأخذ الاتحادات مبدأ الجدارة الرياضية فى حساباتها فى حال إلغاء المسابقات، وأكد المهندس محمد عادل أن الجدارة الرياضية تمنح الأهلى لقب بطولة الدورى العام عن الموسم الجارى بعد تصدره جدول المسابقة بفارق كبير.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.