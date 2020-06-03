شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور نادرة من الطفولة بحياة رافايل نادال نجم التنس فى عيد ميلاده الـ34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل نجم كرة التنس العالمية رافايل نادال اليوم بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاق اللعبة ممن يرونه واحدا من أفضل لاعبي كرة التنس عبر التاريخ، وذلك بعدما قدم مستويات مميزة في سن صغيرة وضرب أرقاما قياسية على مستوى اللعبة منذ بداية مشواره لعل أبرزها فوزه بـ 5 ألقاب جراند سلام بعد بلوغ 30 عاما، ويفضّ الشراكة مع كل من : رود ليفر ، روزويل ، روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش برصيد 4 ألقاب إلى جانب العديد من الأرقام الأخرى المميزة في مسيرة اللاعب.



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رافايل نادال الذى يمتلك جماهيرية كبيرة حول العالم ومعروف بعشقه للفريق الملكي ريال مدريد حيث دوماً ما يؤكد مدى سعادته كلما شاهد ريال مدريد يفوز، ربما لم يشاهده الكثيرون في طفولته مثلما يظهر خلال الصور التالية التي نتعرض فيها إلي مجموعة من الصور النادرة في حياة نادال بمناسبة عيد ميلاده الـ 34.



نادال

على جانب آخر سبق وأعلن الإسبانى رافاييل نادال، نجم التنس، طرح أحد قمصانه التى ارتداها أثناء فوزه بلقب بطولة رولان جاروس 2019 فى مزاد علنى سيتم تنظيمه من طرف الاتحاد الإسبانى لكرة السلة، ويخصص المبلغ الذى يتم جمعه لمكافحة فيروس كورونا.



نادال

وقال نادال، "هو أحد القمصان الخمسة التى ارتديتها فى نهائى البطولة عندما تفوقت على دومينيك ثيم، إنه قميص يعنى لى الكثير، آمل أن تكون القيمة مرتفعة قدر الإمكان لجمع المال لمساعدة الذين يحتاجون إلى دعمنا."

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نادال

ويواصل نادال محاولاته للتصدى لفيروس كورونا حيث أطلق أواخر مارس الماضى حملة لجمع 11 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا فى إسبانيا.



نادال