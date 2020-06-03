شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يدعم أحمد فتحى بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، على دعم أحمد فتحى نجم الأهلى والمنتخب الوطنى، عقب إعلان زوجته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إصابتها بفيروس كورونا، ليتقدم جنش بدعم الجوكر من خلال حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشر جنش صورة لفتحى مع بناته معلقا عليها، "ربنا يشفيهم ويعفو عنهم".

كما حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على نشر رسائل دعم لأحمد فتحى وأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وأكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً"، وأضاف شوبير:"حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إصابة عائلة فتحى بكورونا، حيث انهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحى فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه لأحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا، "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

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