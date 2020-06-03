شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يبحث "جدية" التدريبات المنزلية ويقدم تقريراً لـ فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص ديفيدا سيزا، المدرب العام لفريق الأهلى لكرة القدم، على التواصل بشكل مُستمر مع لاعبى الفريق عبر "واتس آب" من أجل الاطمئنان على برامج التدريب التى يؤديها اللاعبون حالياً فى المنازل، ويتحدث سيزا مع لاعبى الأهلى على مدار الساعة بناءً على تعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى ويقوم المدرب العام للفريق بتقديم تقرير يومى للمدير الفنى عن تدريبات اللاعبين ومدى التزامهم بالبرنامج والحصص التدريبية التى يؤدونها فى المنزل بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إعادة تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن الصفقات المُزمع حسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومطالبته بضم حارس مرمى أو ظهير أيمن للفريق بعدما سبق ورفض تدعيم هذين المركزين.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدرب السويسرى لم يُغيّر قناعاته بشأن هذا المراكز وجدد تأكيداته أن الأهلى لا يحتاج ضم حارس مرمى بعد رحيل شريف إكرامى لبيراميدز، ولا يحتاج ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى لنفس النادى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن احتياجات فايلر للموسم الجديد معروفة ومُحددة وجارٍ العمل على تنفيذها.