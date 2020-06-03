شكرا لقرائتكم خبر عن بابل يكشف ابتعاد "حداد" الوداد عن حسابات الزمالك فى الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد إسماعيل الحداد، جناح الوداد المغربى، عن حسابات الزمالك، بعد التقرير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات من النادى الأبيض لضمه من الوداد المغربى، حيث تركز إدارة قلعة ميت عقبة حول ضم الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، فى هذا المركز، بعدما أكد وكيل أعماله أن جميع الأمور فى الصفقة تمت ويتبقى الكشف الطبى للاعب والتوقيع، وأن تعليق الطيران لتجنب انتشار فيروس كورونا أدى إلى تعطيل حصول الزمالك على توقيع اللاعب الأنجولى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الإدارة البيضاء لم تدخل هذا الموسم فى مفاوضات لضم الحداد، خاصة أن الأبيض يمتلك وفرة كبيرة من اللاعبين فى الخط الأمامى، لذا تم التركيز على التفاوض مع آرى بابل فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب إلى جانب ضمه فى صفقة انتقال حر خاصة نظرا لنهاية عقده مع ناديه، إلى جانب تركيز الزمالك حول دعم باقى المراكز وعلى رأسها الظهير الأيمن ومركز المهاجم الصريح ومركز الوسط.

فيما تنتعش خزينة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، بسيولة مالية من تجديد الاشتراكات حيث ستكون موردًا مهما لبداية العمل فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب إبرام الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وسداد رواتب العاملين بقلعة ميت عقبة، بعدما حرص مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على فتح باب تجديد العضويات وسط فرض إجراءات إحترازية كبيرة لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعقيم وتطهير النادى بأفضل صورة قبل فتح باب تجديد الاشتراكات أمام أعضاء النادى.

ويواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول مختلف الأمور التى تخص الأبيض بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى على الاستمرار فى الموسم المقبل حيث اتفق معه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى حول مختلف بنود عقده الجديد على أن يتم توقيعه خلال الفترة الجارية.