شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة والمركز الأولمبى يستضيفان تدريبات ألعاب القوى بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد ألعاب القوى على اختيار استاد القاهرة والمركز الأولمبى بالمعادى لخوض تدريبات لاعبى المنتخب بعد استئناف النشاط الرياضى، والمقرر له منتصف يونيو الجارى، على أن يتم تقليل عدد من ينتظمون فى التدريبات منعا للتكدس.

وأكد سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أنه سيتم التدريب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، على أن تكون هذه المجموعة لديها خياران إما الإقامة فى فندق المركز وعدم مغادرته لضمان سلامتهم، أو خوض التدريبات والعوة لمنازلهم، على أن يتم التردد على المركز بصفة يومية للمشاركة فى التدريب، مع تعقيم الصالة و عمل كشف أولى كل يوم عليهم .

واقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء.

وطلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، على أن يظل النشاط متوقفا لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه، فى ظل تفشى فيروس كورونا.