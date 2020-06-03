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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، "حلاق" وراء إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. وسلبية التحليل الأخير، والإسماعيلى يتضامن مع الزمالك ويرفض الللعب إلا بعد عودة الأجانب.

الإسماعيلى يتضامن مع الزمالك ويرفض اللعب إلا بعد عودة الأجانب

كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لن يوافق على لعب أى مباراة فى الدورى، حال إقرار عودته، سوى بعد وصول اللاعبين الأجانب من الخارج نظراً لتواجدهم خارج البلاد، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "من حقنا رفض اللعب بدون اكتمال قوام فريقنا وينقصنا لاعبونا الأجانب الذين غادروا البلاد قبل قرار تعليق رحلات الطيران، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما أن هناك فرقاً لن تتأثر بغياب لاعبيها نظراً لوجود الفريق بالكامل بالقاهرة".

شوبير: الطبيب أعلن سلبية مسحة كورونا لـ أحمد فتحى وعزل زوجته وبناته 14يوما

أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ".

وجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الدعوة لبعض خبراء اللوائح من أجل حضور اجتماع غد الخميس، الخاص بلجنة ملف نادى القرن المشكلة من جانب مجلس الإدارة، والذى سيعقد فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هى القضية التى أعلن الزمالك استمراره بها حتى إصدار حكما للفصل فى المسألة. Advertisements

"حلاق" وراء إصابة محمود سعد بفيروس كورونا ..و سلبية التحليل الأخير

كشف مصدر بالجبلاية عن السبب الحقيقى لإصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا المستجد، وكان اتحاد الكرة أعلن منذ أيام إصابة مديره الفنى بفيروس كورونا ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، وقال المصدر، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للاصابة وعزله بالحجر الصحي.

الإسماعيلى يرفض فكرة التعاقد مع أحمد الشناوى بسبب المغالاة المادية

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يناقش من الأساس فكرة التعاقد مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز رغم حاجة الدراويش للتعاقد مع حارس مرمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نعلم أن فكرة ضم الشناوى تحتاج مبالغ مالية تفوق قدراتنا التى وضعناها لضم حارس مرمى جديد، لاسيما أن الصفقة سوف تتكلف أموال ضخمة سواء للاعب أو ناديه وهو الأمر الذى يعد خارج قدرات خزينة الدراويش لذا نحاول التعاقد مع حارس مميز صغير السن ويرتضى بسقف التعاقدات فى النادى فضلا عن عدم مغالاة ناديه فى الاستغناء عنه أو أن يكون لا يملك تعاقد ممتد مع ناديه". الزمالك يطلب تنظيم لقاء سوبر اليد أمام النجم الساحلى

كشف حمادة عبد البارى المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك عن الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.