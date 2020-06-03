شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى وقائد الفريق، نفسه على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وخارجها، بعد بيان النادى أمس، الثلاثاء، بالتراجع عن قرارات المجلس السابقة باستثناء اللاعب وتقديم عدة عروض له من أجل اعتزاله فى النادى، وفى التقرير التالى نرصد عدة أمور خاصة بحسام عاشور..

هل انتهت علاقة حسام عاشور بالأهلى بعد بيان مجلس الإدارة أمس؟

ج:نعم.. انتهت علاقة حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلى بالنادى عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء الذى صدر امس، وأعلن فيه الأهلى التراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور.

س: ما سر الأزمة الأخيرة بين الأهلى وحسام عاشور؟

ج: الأزمة بدأت بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسانه بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.

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س:ما هى قرارات الأهلى بشأن حسام عاشور؟

ج: مجلس الأهلى اعتمد ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وبذلك تنتهى علاقة حسام عاشور بالأهلي.

س: هل سيظهر عاشور مع الأهلى لو تم استئناف النشاط الرياضي؟

ج: لن يكون لحسام عاشور أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُمجمد حالياً بسبب "جائجة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور ويلغى العروض والاستثناءات التى سبق وقدمها مجلس الخطيب للاعب، وهى مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد بجانب العمل فى قناة النادى لكن كل هذه الاستئثانات تم إلغاؤها بعد اجتماع مجلس الاهلي.

س: هل سيعتزل عاشور أم سيكمل مشواره الكروي؟

ج: لم يُعلن عاشور حتى هذه اللحظة موقفه بعد إلغاء استثناءات الأهلى له، فاللاعب سيُعلن قريباً موقفه وهل سيواصل مشواره مع الساحرة المستديرة أم سيعتزل نهائياً.