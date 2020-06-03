شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة موظف اتحاد السلاح المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، تحسن صحة موظف الاتحاد المصاب بفيروس كورونا، بعدما تم وضعه فى العزل المنزلى وغلق الاتحاد كإجراء احترازى لحماية الوظفين والمسئولين من انتشار الفيروس المستجد نظرا لسرعة انتقاله.

وقال رئيس اتحاد السلاح، إنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفيا للاطمئنان عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلتزم جميع الاتحادات بالإجراءات الاحترازية بارتداء الموظفين الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى عقب العودة من إجازة عيد الفطر لمباشرة العمل مرة أخرى.

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كما أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عودة عمل الاتحاد بدءا الأحد المقبل فى ظل غلق مقر الاتحاد لمدة 18 يوما لإجازة العيد وإصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم مد إجازة عيد الفطر حفاظا على باقى الموظفين من انتشار الفيروس .

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى التزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافى من هذه الإصابة، وأن هناك عملية تعقيم وتطهير تتم بشكل مثستمر فى أروقة الاتحاد من وقت لآخر.

وأضاف رئيس إتحاد السلاح أن الاتحاد ملتزم فى هذه الفترة بتعليق النشاط والإجراءات الاحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.