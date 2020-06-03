شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. الناشئ محمود الخطيب خلال توقيعه للنادى الأهلى عام 1972 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 48 عاما بدأت قصة أشهر لاعب فى تاريخ الكرة المصرية والذى أصبح أول مصري يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية بعد ذلك بعشر سنوات، هو الناشئ محمود إبراهيم أو النجم "محمود الخطيب"، القادم من نادي الناصر ليوقع للقلعة الحمراء عام 1972، ليصبح يوما تلو الآخر معشوق الجماهير فى مصر والعالم العربي وأمتدت شهرته لتصل إلى كل دول العالم بسبب مهاراته المتفردة وأخلاقه العالية، لتتوج مسيرته برئاسة النادي الأهلي أهم نادي فى القارة الأفريقية.

انضم محمود الخطيب لنادى النصر بمصر الجديدة، عندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية، حيث وافق مسئولو نادي النصر على انتقال الخطيب إلى نادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع للإسماعيلي، وكان عمر الخطيب 16 سنة فقط.

ولعب الخطيب وهو في هذه السن مع فريق تحت 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر، حيث صعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادي البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972، وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 هدفا في بطولة الدوري سجّلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب.

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وفي سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر، فاز الخطيب بعشر ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية. كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن.

ورفع الخطيب مع الأهلي بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة (سلف دوري أبطال أفريقيا) عامي 1982 و1987، وكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984، 1985 و1986.

أما على الساحة الدولية، ظهر الخطيب لأول مرة مع الفريق الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984. وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1986. وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول.