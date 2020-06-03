شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينتظر عرضا رسميا من الشعلة السعودى لشراء وهاب انان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه ينتظر وصول عرض رسمى من الشعلة السعودى للحصول على خدمات الغانى وهاب انان لاعب الفريق المعار لنهاية الموسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "هناك رغبة من الشعلة السعودى لتحويل إعارة وهاب انان لبيع نهائى، وننتظر وصول عرض رسمى لدراسته وتحديد المقابل المادى لإتمام الصفقة، خاصة أن الجانب السعودى يتمسك باللاعب بعد ظهوره بشكل متميز منذ الميركاتو الشتوى الماضى".

وحصل الشعلة السعودى على خدمات الغانى وهاب انان مدافع الإنتاج الحربى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجاء توقيع اللاعب للفريق السعودى فى حضور فهد عبدالله الطفيل رئيس النادى بجانب نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب ووسيط صفقة انتقال اللاعب من الإنتاج للنادى السعودى.

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.