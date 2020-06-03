شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ليفربول يتقدم بعرض لضم «ديمبلي» من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بعرض لنظيره برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة بداية من الموسم القادم.

ونقل موقع «جول» العالمي عن الصحفي الإيطالي بصحيفة «كالتشيو ميركاتو» جيانلوكا دي مارسيو تقدم الريدز بعرض رسمي لإدارة النادي الكتلوني من أجل الحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

ويرغب ليفربول في تدعيم خط هجومه بجناح جديد بجانب كل محمد صلاح وساديو ماني، فيما ارتبط بالتعاقد مع عدد من الأسماء منها تيمو فيرنر وجادون سانشو وكيليان مبابي بالإضافة إلى «ديمبلي».

وأكد الصحفي الإيطالي أن عقد الاستعارة المقدم من ليفربول يتضمن بندًا يمنح الريدز أحقية الشراء، إلا أن اللاعب لا يرغب في مغادرة قلعة كامب نو.

وكان اللاعب الدولي الفرنسي، الذي غاب عن معظم أوقات الموسم الجاري بسبب الإصابة، قد ارتبط أيضًا بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

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