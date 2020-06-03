شكرا لقرائتكم عمرو جمال والشيخ يدعمان أسرة فتحى فى محنة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو جمال لاعب النادى الأهلى المعار إلى طلائع الجيش على دعم أسرة زميله أحمد فتحى فى محنة الإصابة بفيروس كورونا بعد إصابة زوجته و بناته ، حيث نشر جمال صورة لأسرة فتحى عبر إنستجرام معلقا " ربنا يحفظهم .. نسأل الله العظيم أن يشقيهم شفاء لا يغادر سقما و يشفى الجميع " .

كما حرص أحمد الشيخ لاعب الفريق على تقديم الدعم ايضا بنشر نفس الصورة عبر فيس بوك معلقا " نسأل الله العظيم أن يشفيهم و يشفى كل مريض " .

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إصابة عائلة فتحى بكورونا، حيث انهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحي فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

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عمرو جمال



أحمد الشيخ

وأكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً".

وأضاف شوبير "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".