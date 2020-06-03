شكرا لقرائتكم من أجل عيون دورى الأبطال.. كارتيرون يطلب تقريراً من جهازه عن حالة لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، إعداد تقرير شامل خلال الفترة الحالية عن حالة اللاعبين لوضع برنامج لتجهيز الفريق بأفضل صورة لمنافسات دورى أبطال إفريقيا، بعد تلقى النادى الأبيض تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدم إلغاء النسخة الجارية من المسابقة ووضع أكثر من سيناريو لإقامة دور نصف النهائى بها الذى وصل إليه الأبيض بعد إقصاء الترجى التونسى من دور الثمانية بمنافسات البطولة.

وجاءت التقارير التى طلبها كارتيرون تضمن تقرير من جهاز الفريق الطبى حول حالة اللاعبين الطبية إلى جانب متابعة البرامج الغذائية الموضوعة لهم بجانب تقريرا من جهازه المعاون عن القياسات البدنية للاعبين بجانب الأوزان إضافة إلى مواصلة إرسال البرامج التدريبية بشكل يومى، حتى يواصل اللاعبين الحفاظ على لياقتهم خلال فترة التوقف الجارية التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين في خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء وجاء كالتالي:

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الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير، كان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.