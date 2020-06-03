شكرا لقرائتكم الأهلى يفعل غرامة عاشور وأجايى ويخصمها من راتب يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائي الفريق حسام عاشور والنيجيري جونيور أجاي من راتب شهر يونيو الذي سيتم صرفه أواخر الشهر الجاري بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلي مؤخراً تغريم النيجيري جونيور أجاي بعد تسجيله حلقة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق ، وعاقب سيد عبدالحفيظ أجاي بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادي المتعارف عليها في هذا الشأن خاصة وأن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التلفزيوني والتصريح لوسائل الإعلام.

Advertisements

كما قرر سيد عبد الحفيظ، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كافة وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية.