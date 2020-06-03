شكرا لقرائتكم استئناف العمل باتحاد السلة بعد غلقه لوفاة والد أحد الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح اتحاد كرة السلة مقره بمبنى الاتحادات الرياضية بإستاد القاهرة ، بعد أن تم غلقه لوفاة والد أحد الموظفين، حيث تم التعقيم الكامل للمقر، ثم الغلق حفاظا على سلامة وصحة العاملين بالاتحاد

أكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة انه فور وفاة والد احد الموظفين بالاتحاد تم غلق المقر وتعقيمه ، لمدة 5 أيام ، حفاظا على سلامة كل من يعمل في المقر ، ليتم استئناف العمل وفتح الاتحاد اليوم ، بينما الموظف تم منحه أجازة لمدة شهر بعد وفاة والده.

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وقال مصدر مسئول فى اتحاد كرة السلة أن أحد الموظفين بالاتحاد توفى والده مصابا بكورونا، فتم منح الموظف إجازة لمدة شهر للتأكد من سلامته من الفيروس، رغم أنه لم يتواجد فى الاتحاد منذ فترة تصل إلى أسبوعين، فى ظل اعتماد السلة على 25% من نسبة العمالة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والالتزام بنسبة التباعد، موضحا أنه حال مخالطة الموظف لوالده المتوفى سيقوم مسئولو وزارة الصحة بعمل مسحة لتحليل فيروس كورونا له، ولكل من خالطه، كما أن الاتحاد يستعين بإحدى الشركات لتعقيم مقر الاتحاد كإجراء احترازى منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد.

وصرف اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، خلال الأيام الماضية، 10 آلاف جنيه لكل منطقة من مناطق اللعبة على مستوى الجمهورية لشراء أدوات النظافة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وأكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد أنه تم إيداع المبالغ المالية لكل منطقة فى حسابها البنكى، والتى تبلغ 10 آلاف جنيه لكل منطقة على مستوى الجمهورية، لشراء مستلزمات وأدوات النظافة والتعقيم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.