شكرا لقرائتكم مساعد سيميوني يقرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جيرمان "مونو" بورجوس مساعد مدرب أتلتيكو مدريد أنه سيترك منصبه بعدما قضى أكثر من ثماني سنوات في النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من أجل أن يصبح المدرب الأول.

وقال بورجوس عبر فيديو بموقع أتلتيكو على الإنترنت الأربعاء: في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدرب أول. بعد امتلاك خبرة أكثر من عشر سنوات في الدوري الإسباني، أظن أني أملك الإمكانات اللازمة لقيادة فريق.

ويعمل حارس الأرجنتين السابق، الذي قضى كلاعب ثلاث سنوات في أتلتيكو وعامين في ريال مايوركا، مع دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو الحالي منذ 2011.

Advertisements

وقاد الثنائي أتلتيكو لإحراز لقب الدوري الإسباني في 2014، في أول لقب للنادي في 18 عاما، وتوج بالدوري الأوروبي مرتين وبكأس ملك إسبانيا مرة واحدة وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأطاح أتلتيكو بمنافسه ليفربول حامل اللقب من دور الستة عشر بدوري الأبطال في مارس الماضي قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويحلم بورجوس أن يتوج بلقب دوري الأبطال ليكون أفضل وداع وقال المدرب البالغ عمره 51 عاما : سأرحل بأفضل شكل ممكن وحتى الدقيقة الأخيرة سأحاول استكمال كل أهدافي".