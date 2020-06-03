شكرا لقرائتكم انطلاق الموسم الجديد للدوري الأسكتلندي في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة دوري المحترفين الأسكتلندي لكرة القدم يوم الأربعاء أن موسم 2020-2021 سينطلق في أغسطس، كما وافقت شبكة سكاي سبورتس على شكل إقامة النشاط الكروي في خضم جائحة كوفيد-19.
وقالت الرابطة في بيان إنه في ظل إقامة المباريات المقبلة دون حضور مشجعين ستبيع الأندية للمشجعين تذاكر موسمية افتراضية للحصول على مصدر للدخل في أيام المباريات.
وأضافت الرابطة أن سكاي سبورتس ستبث 48 مباراة في الموسم على الهواء مباشرة وأنه تم التوصل لاتفاق لتوزيع التسويات المالية المتعلقة بالمباريات التي لم تكتمل في موسم 2019-2020 على عقد جديد يمتد لخمس سنوات.
وألغي موسم 2019-2020 بسبب الوباء مع تتويج سيلتيك بطلا للدوري للمرة التاسعة على التوالي ليعادل الرقم القياسي السابق.
وقال نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي للرابطة : هذا حل مبتكر وواقعي لتحديات كوفيد-19. أنا ممتن لمرونة الأندية وسكاي سبورتس.
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