شكرا لقرائتكم انطلاق الموسم الجديد للدوري الأسكتلندي في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة دوري المحترفين الأسكتلندي لكرة القدم يوم الأربعاء أن موسم 2020-2021 سينطلق في أغسطس، كما وافقت شبكة سكاي سبورتس على شكل إقامة النشاط الكروي في خضم جائحة كوفيد-19.

وقالت الرابطة في بيان إنه في ظل إقامة المباريات المقبلة دون حضور مشجعين ستبيع الأندية للمشجعين تذاكر موسمية افتراضية للحصول على مصدر للدخل في أيام المباريات.

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وأضافت الرابطة أن سكاي سبورتس ستبث 48 مباراة في الموسم على الهواء مباشرة وأنه تم التوصل لاتفاق لتوزيع التسويات المالية المتعلقة بالمباريات التي لم تكتمل في موسم 2019-2020 على عقد جديد يمتد لخمس سنوات.

وألغي موسم 2019-2020 بسبب الوباء مع تتويج سيلتيك بطلا للدوري للمرة التاسعة على التوالي ليعادل الرقم القياسي السابق.

وقال نيل دونكاستر الرئيس التنفيذي للرابطة : هذا حل مبتكر وواقعي لتحديات كوفيد-19. أنا ممتن لمرونة الأندية وسكاي سبورتس.