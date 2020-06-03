بعد تضامن اللاعبين مع فلويد.. الاتحاد الألماني يرفض معاقبة سانشو و3 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة "سكاي" سبورتس إن الاتحاد الألماني لكرة القدم لن يتخذ أية اجراءات ضد جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند بشأن رسائل مناهضة العنصرية ضد جورج فلويد.

وتضامن العديد من اللاعبين مع واقعة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي وافته المنية قبل عدة أيام بعد أن أمسك به أحد الضباط وقام بالضغط على رقبته بركبته.

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وأظهر سانشو دعمه لفلويد بإظهار قميص حمل رسالة "العدالة لجورج فلويد"، كما قام كل من ويستون مكيني لاعب شالكه، وأشرف حكيمي لاعب دورتموند، وماركوس تورام لاعب مونشنجلادباخ بمناهضة العنصرية خلال مباريات الاسبوع الماضي.

وأصدر الاتحاد الألماني بيانا رسميا أكد خلاله أنه لن يقوم باتخاذ أية اجراءات ضد اللاعبين الذين دعموا فلويد.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال العنصرية ، وهذا هو السبب في أن تفهم واحترام تصرفات اللاعبين".