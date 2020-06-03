اخبار الرياضه

ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن الأرجنتيني ليونيل لاعب تغيب اليوم الأربعاء عن مران فريقه الكتالوني، واكتفى بخوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم.

وأكدت "سبورت" أن ميسي لا يعاني من أي مشاكل جسدية، لافتة إلى أن تواجده في صالة الجيم مخطط له من قبل المدرب البدني الخاص بالفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مران اليوم، شهد مشاركة ثنائي فريق الشباب، خورخي باسين وكيكي سافيريو، بالإضافة إلى تشومي، وإيناكي بينا، وأراوخو، ومونتشو، وريكي بويج، وأنسو فاتي.

Advertisements

وأضات "سبورت" أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غدا الخميس، على أن يستكمل مرانه بعد غد الجمعة.

ويواصل برشلونة تحضيراته لاستئناف الموسم الكروي المقرر له في العشرين من يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني يحتل صدارة جدول ترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا