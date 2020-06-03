ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة تغيب اليوم الأربعاء عن مران فريقه الكتالوني، واكتفى بخوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم.

وأكدت "سبورت" أن ميسي لا يعاني من أي مشاكل جسدية، لافتة إلى أن تواجده في صالة الجيم مخطط له من قبل المدرب البدني الخاص بالفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مران اليوم، شهد مشاركة ثنائي فريق الشباب، خورخي باسين وكيكي سافيريو، بالإضافة إلى تشومي، وإيناكي بينا، وأراوخو، ومونتشو، وريكي بويج، وأنسو فاتي.

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وأضات "سبورت" أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غدا الخميس، على أن يستكمل مرانه بعد غد الجمعة.

ويواصل برشلونة تحضيراته لاستئناف الموسم الكروي المقرر له في العشرين من يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.