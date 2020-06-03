تقارير تكشف مصير مستقبل ساسي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، مصير الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان فريق الزمالك مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن ساسي لا يريد مغادرة الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ28 عامًا أعرب أيضًا عن عدم رغبته في تكرار تجربته في الملاعب الخليجية بعد مشواره في صفوف النصر السعودي بحسب ما أوضحته الصحيفة التونسية.

وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق النصر السعودي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد لاعب وسط منتخب تونس مع الزمالك في صيف عام 2021.

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ويعتبر ساسي أحد أبرز نجوم الزمالك منذ انضمامه في صفوف النصر حيث شارك بقميص الفريق في 62 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل 11 هدفًا بجانب صناعته 8 تمريرات حاسمة.

واستطاع ساسي أن يحقق أربعة ألقاب رفقة الزمالك حيث يُعد الأبرز لقب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي على المستوى القاري، كما نال لقبي كأس مصر والسوبر المصري محليًا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في الفترة الماضي عن اقتراب ناديه من التعاقد مع ثلاث لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي.

ويمتلك الزمالك أربعة لاعبين أجانب في صفوفه بداية من فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وأخيرًا الكونغولي كاسونجو كابونجو، كما لدى الزمالك الثنائي النيجيري معروف يوسف والمعار لصفوف المقاولون العرب، والإيفواري الشاب رزاق سيسيه والمعار أيضًا للاتحاد السكندري.