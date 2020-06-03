محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن اتحاد الكرة المصري، تحول عينة فحص فيروس كورونا الخاصة بمحمود سعد المدير الفني للاتحاد، من إيجابية لسلبية بعد عدة أيام من العلاج.
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة صورة لمحمود سعد، كٌتب عليها "حمد لله على سلامتك"، في إشارة إلى تماثل المدير الفني للاتحاد للشفاء.
وكانت سحر عبد الحق عضوة لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري قد أوضحت في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن العينة الأخيرة لمحمود سعد من المتوقع أن تكون سلبية.
وأشارت عبد الحق إلى أن سعد سيخضع لفحص آخر خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من سلبية العينة، والتي ستكون بمثابة الإعلان عن شفاءه النهائي من الفيروس.
الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن إصابة سعد بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن عن وجود ثلاث حالات مشتبه بإصابتها أيضًا لموظفين لديه، منذ ساعات قليلة ماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. اتحاد الكرة يعلن تحول عينة محمود سعد لسلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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